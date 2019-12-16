İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Diyarbakır'da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdı
Diyarbakır'da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Diyarbakır’da yaklaşık 5 bin yıllık tarihi olan surların taşlarının sökülüp satıldığını bilgisini alan polis ve zabıta ekipleri, Sur ilçesinde inceleme başlattı. Sur ilçesinde bulunan Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, taşları parayla aldıklarını savunarak güvenlik güçlerine ‘tarihi’ taşlarla saldırdı.

Diyarbakır'da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdı - Tıkla İzle

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan tarihi Diyarbakır surlarının taşlarının sökülüp satıldığı iddiasına iliştin polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Alipaşa ve Lalebey Mahallesi'nde söz konusu taşların bulunduğu bilgisi üzerine mahalleye gelen polis ve zabıta ekipleri, sokaktaki taşları götürmek istedi. Mahalle sakinlerinin taşların götürülmesine izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı. Bazı mahalle sakinleri evlerinin damına çıkıp ellerine aldıkları benzin bidonları ile tehlike saçarken, bazı vatandaşlar ise ‘tarihi' taşlarla polise saldırdı.

Damlara çıkıp tehlike atlamakla tehdit ettiler

Tarihi taşların surlara ait olmadığını savunan mahalle sakinlerinden Emrah Ak, Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 4 yıl önce başlanan yıkım ve yenileme çalışmaları sırasında taşları para ile satın aldıklarını iddia ederek, taşları geri vermeyeceklerini söyledi. Ak ve beraberindekiler daha sonra ellerine aldıkları benzin bidonu ve taşlarla polisin kendilerine yaklaşmamasını aksi taktirde kendilerini yakacaklarını kaydetti.

Polis müdürü aileyi sakinleştirdi

İkna çabalarının sonuçsuz kalması sonucu bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisin gelmesi ile birlikte mahalle sakinleri, ellerine aldıkları ‘tarihi' taşları polis ekiplerine attı. Olayın yaşandığı Alipaşa Mahallesi'ne gelen polis müdürünün, aile ile görüşüp sorunun çözüleceğini iletmesinin ardından gerginlik sona erdi.

Gerginliğin sona ermesinin ardından taşların taşınma işlemi başlatıldı.

Sedat Irmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.