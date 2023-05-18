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Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Diyarbakır’da yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 7 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Bismil ilçesine giden 21 ADB 500 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada şoför yara almadan kurtulurken, 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen 4 ambulans ile Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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