Diyarbakır'da minibüs yol kenarına yuvarlandı: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, dün gece 01.00 sularında Çınar ilçesi Karacadağ bölgesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 CPC 685 plakalı minibüs yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Minibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yakup Ermiş

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