Diyarbakır'da Miraç Kandili dualar ile idrak edildi

Diyarbakır'da Sur İlçe Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de gerçekleştirilen Miraç Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile kutlandı. Camiye gelen vatandaşlardan Mehmet Şimşek, depremi yaşayanlara sabır, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Zor bir süreç, zor bir durum olduğunu ifade eden Şimşek, “Afet bölgelerini gezip o sıkıntıları bire bir gözettik. Ciğerimiz bir kez daha yaralandı. Rabbim bu Miraç gecesini tüm ümmeti Muhammed'i gaflet uykusundan uyandırıp aklıselim ve ümmet bilinciyle manevi duygular içerisinde kardeşliği yüceltmesini diliyorum. Bizim bizden başka kimsemiz yok” dedi.

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de düzenlen kandil programına Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli

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