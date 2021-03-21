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Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları! Terör örgütünü simgeleyen paçavralar açıldı

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları! Terör örgütünü simgeleyen paçavralar açıldı
Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları! Terör örgütünü simgeleyen paçavralar açıldı

Diyarbakır’da, bir yıl aradan sonra Nevruz Bayramı kutlandı. Yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı etkinliğe vatandaşlar, HES kodu sorgulamasının ardından alana alındı. Kutlamalarda terör örgütünü simgeleyen paçavraların açıldığı da görüldü.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları! Terör örgütünü simgeleyen paçavralar açıldı - Tıkla İzle

Korona virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılmayan Nevruz Bayramı kutlamaları, korona virüs risk haritasına göre düşük iller arasında bulunan Diyarbakır'da bu yıl yeniden kutlanmaya başlandı. Saat 10.00'da başlayan etkinlik için Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı etrafında yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Nevruz Bayramı etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Güvenlik güçleri, vatandaşları üst kontrolünden geçirdikten sonra HES sorgulaması yaparak alana girişlerine izin verdi.

Korona virüs tedbirleri unutuldu

Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarına katılan vatandaşların, alana girdikten sonra tedbirleri hiçe saydığı görüldü. Sosyal mesafenin sıfıra indiği kutlamalarda vatandaşların çoğunun maske takmadı.

Kutlamalarda terör örgütünü simgeleyen paçavraların açıldığı da görülürken, Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlik yerel sanatçıların şarkılarıyla devam ediyor.

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