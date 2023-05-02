Diyarbakır'da Nisan ayının asayiş bilançosu: 2 bin 871 olay, 163 tutuklama

Ayrıca düzenlenen 2 ayrı operasyon sonucu 43 şahıs tutuklanırken, çok sayıda silah mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayının bilançosu açıklandı. İl genelinde 2023 Nisan ayı içerisinde 2 bin 871 olayın meydana geldiği, bin 993 şüphelinin yakalandığı, 120 şüphelinin tutuklandığı ve 59 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 2 uzun namlulu tüfek, 137 tabanca, 17 av tüfeği, 21 kuru sıkı tabanca ve bin 811 fişek ele geçirildi. Yapılan 3 ayrı operasyon sonucu ise 43 şahıs tutuklandı.

Muhammet Hüseyin İçli



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