Diyarbakır'da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahların yasadışı ticaretinin engellemesi, çevre illerden Diyarbakır'a ateşli silahların sevkiyatının önlenmesine yönelik çok yönlü çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında A.A. isimli şüphelinin kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramalarda, 37 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 27 Adet 9 mm çapında fişek, 1 adet tüfek, bu tüfeğe ait 22 adet kartuş ele geçirilirken, A.A. isimli şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Diyarbakır halkının huzur içinde yaşama hakkını tehdit eden, toplumun barış ve güvenini bozmaya yönelik her türlü eylemlere karşı operasyonlar artan azim ve kararlılıkla devam etmektedir” denildi.



Sedat Irmak

