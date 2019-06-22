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Diyarbakır'da parkta oturan 2 kişiye silahlı saldır: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'da parkta oturan 2 kişiye silahlı saldır: 1'i ağır 2 yaralı
Diyarbakır'da parkta oturan 2 kişiye silahlı saldır: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da parkta oturan 2 kişiye seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Diyarbakır’da parkta oturan 2 kişiye silahlı saldır: 1'i ağır 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Kayapınar ilçesi Ahmedi Hani Caddesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre parkta oturan 2 kişiye 27 Z 0314 plakalı araç içendi bulunanlar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda parkta oturan H.T. (42) S.Ş. (38) çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırganlar araçlarını olay yerinde bırakıp yaya bir süre kaçarak ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleler yapılırken daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme başlatıp, saldırganlardan 2 kişi yakalarken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.  

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak

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