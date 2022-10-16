Diyarbakır'da 'Paşa Hamamı' 350 yıldır varlığını koruyor

Diyarbakır'da, 2015-16 yıllarında Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırılar nedeniyle restorasyonu durdurulan Behram Paşa Hamamı, huzur ve güven ortamının yakalanmasıyla onarımı yapılıp tekrar açıldı. Hamam, kentte yapılan 8 günlük festivalle ile resim sergisine ev sahipliği yaptı. Hamam, koleksiyon sergisinden sonra tekrar hamam olarak faaliyete geçecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce restorasyonu tamamlanan "Paşa Hamamı" ya da diğer adıyla "Behram Paşa Hamamı", Sur ilçesinde 1564-1567 tarihleri arasında Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı mimarilerini taşıyan hamamda geleneksel kültür devam ettirilecek.



Muhammet Hüseyin İçli



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