Diyarbakır'da PKK'nın 31 yıl önce katlettiği 2'si çocuk 10 kişi anıldı

Silvan ilçesinde asker kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin 31 yıl önce aralarında imamın da bulunduğu 10 kişiyi öldürdüğü Yolaç (Susa) köyü katliamı, dün Susa Mazlumları ve Mağdurları Anma, Anlama, Yaşatma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Susa-Der) ve Mustazaflar Cemiyetinin köyde düzenlediği etkinlikle lanetlendi. Programa katılanlar saldırıda hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti. Mezarlıktaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İttihadul Ulema Üyesi Beşir Şimşek, o tarihlerde her gün bir yerde olay olduğunu belirterek, "Onlar tehdit edildikleri halde, her türlü tehlikeyle karşı karşıya oldukları halde o gün camiyi terk etmediler. Bugün ve yarın şehit olacaklarını biliyorlardı. Ama buna rağmen camiye gittiler. Buna rağmen davalarını tebliğ ettiler. Biz, Susa şehitlerini anıyorsak buradan gittikten sonra her birimiz kendi köyündeki camiyi Susa Camisi olarak görmesi lazım" diye konuştu.

Program, duaların ardından sona erdi.

Rıdvan Kılıç



