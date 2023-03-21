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Diyarbakır'da polise taş attığı tespit edilen 200'e yakın kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da polise taş attığı tespit edilen 200'e yakın kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da polise taş attığı tespit edilen 200'e yakın kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde yapılan nevruz etkinliğinde terör propagandası yapıp polise taş attığı tespit edilen 200’e yakın kişi gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesinde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar, polis noktasında üst araması yapılarak alana alındı. Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Şarkılar söylenip, halay çekilen, nevruz ateşi yakılan etkinlikte, bazı katılımcılar terör propagandası yapıp alanda görevli polislere taş ve su şişesi fırlattı, yaklaşık 10 polis hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri, etkinliğin bitmesiyle tespit ettiği yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldı.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal - Muhammet Hüseyin İçli
 

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