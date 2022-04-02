Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgilere göre, yapılan bir ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesi Güneş Caddesinde üzerinde Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından otomobili bırakıp koşarak kaçtı. Kovalamaca sonucu şüpheliler, izlerini kaybetmeden yakalandı.

Şüpheliler, M.İ (31) ve V.A (19), uyuşturucu madde imalatı ve torbacılık yapan sokak satıcıları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ve bir adet tabanca ele geçirildi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler M.İ.(31) ve V.A.(19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan Gündüz



