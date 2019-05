Diyarbakır'da sağanak yağmur altında ucuz et kuyruğu

Ramazan ayına kısa bir süre kala Diyarbakırlılar, Et ve Süt Kurumuna giderek ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Caddesi üzerinde bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için sağanak yağmur altında saatlerce sıra bekledi.

Sabahın erken saatlerinde sıra bekleyen vatandaşlar, hafta sonu olmasından dolayı, et ve süt kurumu mağazasının saat 09.00'da kapılarını açmasıyla içeri girerek et alırken, mağazada; kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 35 lira, bifteğin 40 lira 50 kuruş, pirzolanın 56 lira 75 kuruş, bonfilenin kilosu ise 73 lira 75 kuruştan satılıyor.

Ramazan öncesinde saatlerce beklediklerini dile getiren Abdullah Akpar isimli vatandaş, "Sabah 6.30'dan beri buradayız. Et fiyatlarından rahatsız değiliz. Ramazan öncesi eti buradan alıyoruz. Şube açılmasını istiyoruz. Kasaplarda etler pahalı, burada ise ucuz ve temiz et. Ramazan dolayısıyla burada kuyruk var. Bu kuyruğun ortadan kaldırılması için kent genelinde mağaza sayısının artırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sedat Irmak