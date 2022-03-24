Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı

Olay, Kayapınar ilçesi 3. Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içinde sabah saatlerinde bir iş yerinde oksijen tüpünden olduğu iddia edilen patlama meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından 112 komuta merkezine yapılan arama ile olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre, 5'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevkleri sağlandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Patlama ile ilgili olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama

Diyarbakır Valiliği, Kayapınar ilçesi 3.Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 5'i ağır 10 yaralı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Kayapınar ilçemiz 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir atölyesinde saat:09.20 sıralarında sanayi tüpü patlaması meydana gelmiş, 5'i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralandığını belirtti.

Açıklamada, yaralı vatandaşlara ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmekte olduğu kaydedildi.

Olayla ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Murat Başal - Sedat Irmak

