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Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu

Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu
Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunan Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, “Kendileri bugün Türkiye toprakları üzerinde rahat gezip vekillik yapabiliyorlarsa şehidimin verdiği bedelin hatırına gezebiliyordur” dedi.

Diyarbakır’da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu - Tıkla İzle

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere tepkiler devam ederken, Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ve dernek yöneticileri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 29 Ekim 2021 Siirt programı ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de şehit yakınına yönelik hakareti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ve dernek yöneticileri ve üyeleri, suç duyurusunun ardından açıklama yaptı.

“Şehit ailemize yapılan küfrü, bütün şehit ailelerimize karşı yapılmış olarak kabul ediyoruz”

Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan şehit aileleri adına açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, "5 Kasım 2021 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programı sırasında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailemizin haklı olarak tepkisini ortaya koyduğu sırada, şehit ailesinin boynuna sarılarak hakaret etmesi ve küfür etmesini şiddet ile nefretle kınıyoruz. Sadece o şehit ailemize karşı yapılan küfrü bütün şehit ailelerimize karşı yapılmış olarak kabul ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Siirt'te bir esnaf ziyareti sırasında kendisine, ‘Burası Kürdistan'dır, burada ne işiniz var' denildiğinde Meral Akşener kendisi o şahısa cevap vermiş olsaydı onun milletvekili bugün bu harekette bulunmazdı. Kendileri bugün Türkiye toprakları üzerinde rahat gezip vekillik yapabiliyorlarsa şehidimin verdiği bedelin hatırına gezebiliyordur” dedi.

“Hiçbir şehit ailemiz sahipsiz değildir”

Kutsal vatan topraklarının şehitlerin kanıyla sulandığını aktaran Can, “Hiçbir şehit ailemiz sahipsiz değildir, bunu herkesin bilmesini isteriz. İYİ Parti milletvekili adalete havale ediyoruz. Bizler adliyede suç duyurunda bulunduk. Suç işlendiğini, gerekli yasal işlemlerin yapılması için dava dilekçemizi içeriye vererek adalete teslim ettik. Rabbım bütün şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de Allah acil şifalar versin” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ve dernek yönetici ile üyeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet savcılığına teslim etti.

Sedat Irmak
 

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