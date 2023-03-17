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Diyarbakır'da sele kapılan plakalar sahiplerini bekliyor

Diyarbakır'da sele kapılan plakalar sahiplerini bekliyor
Diyarbakır'da sele kapılan plakalar sahiplerini bekliyor

Diyarbakır’da yaşanan sel felaketinde sonra sular tahliye edildi, sele kapılan plakalar gün yüzüne çıkarak sahiplerini beklemek için sergilendi.

Diyarbakır’da sele kapılan plakalar sahiplerini bekliyor - Tıkla İzle

Çarşamba günü meteorolojinin günler öncesinden yağış uyarısıyla birlikte Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin illeri gibi Diyarbakır'da sağanaktan etkilenerek birçok alt geçit ve noktada yollar ulaşıma kapandı. Felaket sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda birçok araca ait plakalar bulunarak Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve Kayapınar DİSKİ Ham Su Arıtma Tesisi 'de sergilendi. Onlarca araç sahipleri plakalarına kavuşurken, geri kalanı ise sahiplerini bekliyor.

Murat Başal

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