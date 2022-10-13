Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı sürücü son anda kurtuldu

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tellikaya Mahallesi civarı havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 ABJ 645 plakalı otomobil seyir halinde iken bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsü aracı sağa çekerek kendini son anda alevlerden kurtardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine iddiaya göre itfaiyenin geç gelmesiyle araç alevlere teslim olarak küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Murat Başal



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