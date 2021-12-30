Diyarbakır'da silah sevkiyatında 50 silah yakalandı: 1 kişi tutuklandı

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Ekipler tarafından şüpheli görülen iki otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücüler, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta 50 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet şarjör ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak