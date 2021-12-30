İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da silah sevkiyatında 50 silah yakalandı: 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da silah sevkiyatında 50 silah yakalandı: 1 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da silah sevkiyatında 50 silah yakalandı: 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda iki otomobilde ruhsatsız 50 tabanca bulundu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da silah sevkiyatında 50 silah yakalandı: 1 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Ekipler tarafından şüpheli görülen iki otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücüler, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta 50 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet şarjör ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.