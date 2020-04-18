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Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü

Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü
Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 258. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Ekmek poşeti içerisinde silahlarla karşı karşıya gelen gurup sokak ortasında çatıştı. Olayda Ramazan A. isimli bir kişi hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ramazan A. otopsisi için morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

Murat Başal



 

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