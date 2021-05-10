İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da parkta bir kişi, tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Muhtarlığı yanındaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamaya rağmen parkta olan Alican U. ve Barış P. arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Barış P., belindeki silahı çekerek Alican U.'yu bacağından vurup kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Alican U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Selahattin Eyyubi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Barış P.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Murat Başal
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.