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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da kısıtlama saatinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 377. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Murat Başal

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