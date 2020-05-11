İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da silahlı kavga hastaneye taşındı: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga hastaneye taşındı: 1 ölü, 5 ağır yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga hastaneye taşındı: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Diyarbakır'da öğle saatlerinde trafik kazasından dolayı tartışan 2 aile iftar saatinde karşı karşıya geldi.

tarafların silahlı kavgası daha sonra hastane acilinde devam etti. Olylarda 1 kişi ölürken, 5 kişi ağır yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan çatışma sonucunda 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Öte yandan, kavga gece saatlerinde hastaneye taşındı, hastane acilinde çıkan arbedede acil girişinde camlar kırıldı, olay yerine çevik kuvvet ve çok sayıda polis sevk edildi.

Murat Başal

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.