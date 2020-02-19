Diyarbakır'da sokak defilesi, 40 kilogramlık gelinlik ilgi odağı oldu

Diyarbakır'da bir moda tasarım atölyesinde 2020'nin yeni model gelinlik, abiye ve Diyarbakır yöresine ait kınalıklar defile ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Yerli ve yabancı mankenlerin yer aldığı defile göz kamaştırdı. Birbirinden iddialı eserlerin sergilendiği defilede vatandaşların dikkatini 40 kilogram olan ve 10 metre de duvağı olan gelinlik çekti.

"Diyarbakır'ın yöresel kıyafetlerine biraz sahip çıksınlar"

10 yıldır gelinlik, abiye, kınalık ve nişanlık işi yapan işletme sahibi Mehmet Kaymak, unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetlere sahip çıkılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Kaymak, "Bu tür defileleri birçok zaman Diyarbakır'da yaptık, tekrardan yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda tekrardan yapacağız, bugünkü çalışmamızda Ukranya, Rusya, Bulgaristan ile yerli mankenlerimiz boy gösteriyor. Burada yaptığımız tasarımlarla bölgemiz adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yöresel kıyafetlerimiz var kına gününe özel onları sergileyeceğiz. Gelinlik ve abiye modelleri var, onları defile ile sunum yapacağız. Böyle bir çalışmadan dolayı mutluluk ve onur duyuyoruz. Diyarbakır'ın yöresel kıyafetlerine biraz sahip çıksınlar, bunu istiyoruz" dedi.

“Diyarbakır'ı çok sevdim"

Bulgaristan'dan gelen manken Alisa Geneva, Diyarbakır'ı çok sevdiğini ve gezdiğini kaydetti. Geneva, “Bugün yeni modeller göstereceğiz, çok güzel renkli elbiseler var, gelinlik modelleri mükemmel oldu. Diyarbakır'ı çok sevdim, çok gezdim, bayıldım. Arkadaşlara gelin Diyarbakır çok güzel gezelim diyeceğim” diye konuştu.

Rusya'dan gelen manken Marina Nasedkina, Diyarbakır'ın yöresel kıyafetlerini ve yeni model gelinlikleri sergileyeceğini aktardı. Nasedkina, "Diyarbakır'da gelinlik defilesi yapacağız. Yöresel kıyafetler ve gelinlik sergileyeceğiz. Diyarbakır'a birkaç defa geldik, önceden çok seviyoruz. İnsanları çok sıcak bizi çok seviyorlar, defileyi izleyenler sürekli alkışlıyorlar bizi, değişik ambiyans seviyorlar. Diyarbakır turistlik bir şehir olduğu için çok gezilecek yerler oluyor, bizi önce baya bir gezdirdiler burada. Çok güzel geleneksel yemekler yedik çok güzel bir şehir” şeklinde konuştu.

Murat Başal

