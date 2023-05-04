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Diyarbakır'da ‘Son fön' operasyonu: 11 gözaltı

Diyarbakır'da ‘Son fön' operasyonu: 11 gözaltı
Diyarbakır'da ‘Son fön' operasyonu: 11 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güzellik salonu görünümlü iş yerinde yasa dışı bahis oynatan çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da ‘Son fön’ operasyonu: 11 gözaltı - Tıkla İzle

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takipler neticesinde operasyon yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahisle ilgili kayıtların tutulduğu dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartının ele geçirildiği bildirildi.

Güzellik salonu adı altında yasa dışı bahis oynatılan ve güvenlik kameralarıyla da önlem alınan iş yerleri, siber polisinin teknik ve fiziki takibinden kaçmadı. Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bahis çetesine güzellik salonunda ‘son fönü' çekti. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhammet Hüseyin İçli

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