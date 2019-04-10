Diyarbakır'da şüpheli araç yangını!

Olay, Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dicle Nehri yakınında dün gece saatlerinde bir otomobil yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başlayan otomobili gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Güvenlik güçleri yanan araçta delil incelemesi yaparken, araç sahibine henüz ulaşılamadığı öğrenildi. Şüpheli araç yangını ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Murat Başal

