Diyarbakır'da şüpheli valiz polisi harekete geçirdi

Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, valizin bulunduğu yolu trafiğe kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha ekibi özel kıyafet giyip çantaya fünye yerleştirdikten sonra kontrollü şekilde patlattı. Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı. Patlatma anını vatandaşlar merakla izledi.
Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli-Aziz Ulam
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.