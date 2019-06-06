İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da tarihi surlarda korkutan yangın

Diyarbakır'da tarihi surlarda korkutan yangın
Diyarbakır'da tarihi surlarda korkutan yangın

Diyarbakır'ın Sur ilçesini çevreleyen ve UNESCO'nun miras listesinde bulunan tarihi Surların üzerinde biriken otlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.Korkulara neden olan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Diyarbakır'da tarihi surlarda korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesini çevreleyen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün U(NESCO) miras listesinde bulunan tarihi Surların üzerinde biriken otlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 ayrı noktada aynı anda ateşe verilen otlar itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri, bir süre yangının çıktığı tarihi surların üzerinde soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.  

Sedat Irmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.