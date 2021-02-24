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Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 12 yaralı

Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 12 yaralı
Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 12 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında köpek meselesinden dolayı kavga çıktı, 12 kişi taşlı silahlı ve sopalı yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kareçevre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köpek yüzünden çıkan tartışma ailelerin araya girmesiyle büyüdü. Taşlı sopalı başlayan kavga, silahlı kavgaya dönüştü. 12 kişinin yaralandığı olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken, jandarma ekipleri olayla ilgi geniş çapta inceleme başlatarak mahallenin etrafında etten duvar örüp giriş çıkışları kapattı.

Murat Başal

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