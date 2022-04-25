Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Sur ilçesi İyaz Bin Ganem Caddesi Kavşağında gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AAF 249 plakalı otomobil sürücüsü kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp tarlaya düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yaralılardan Yeter Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Nihat K.,M.S.K, N.K ile R.K ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin arından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza yapanların bir yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi. 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi ise otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sedat Irmak



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