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Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı
Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı

Diyarbakır’da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 65 şüpheliden 42’si gözaltına alındı. Çok sayıda ve mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik bugün kent merkezi, Silvan, Çınar, Bismil ve Ergani ilçeleri olmak üzere 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon neticesinde; 42 şüpheli yakalanırken, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu öğrenildi. Aramalarda; 2 adet tabanca, çok sayıda mermi, hakkında toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel doküman ve paçavralar ele geçirildiği kaydedildi.

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