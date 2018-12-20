Diyarbakır'da terör operasyonu!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 22.00'dan itibaren Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucuları ile icrasına başlanılan Bayrak-109 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman-3 Operasyonu, 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Açıklamada, "Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 1 adet mayın/EYP düzeneği, 1 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet büyük tüp, 150 metre elektrik kablosu, 1 adet el dürbünü ile 75 kilogram toz, 100 kilogram kubar olmak üzere toplam 175 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler ve esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir" dedi.

Aranması olan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Açıklamada yapılan aramalarda hakkında aranma kaydı bulunan 1 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Adli arama faaliyetleri neticesinde; operasyon bölgesi içerisindeki 13 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 110 şahıs ve 12 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, aranma kaydı bulunan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Toprağa gömülen esrar iş makinesi yardımı ile çıkarıldı

Açıklamada bir evin bahçesinde bulunan iş makinesi yardımı ile bahçede yapılan kazıda toprak altında gizlenen 100 kilogram kubar esrar ele geçirildiği ve olay ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen adli arama faaliyetleri esnasında; evinin bahçesinde iş makinesi yardımıyla yapılan aramalar neticesinde, 100 kilogram kubar esrar maddesi bulunan S.Ö. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hacı Güneş

