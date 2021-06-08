İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu, 5 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu, 5 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu, 5 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı. 22 Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu, 5 şüpheli tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Bilgi Evi'nin asma tavanında bulunan ve içerisinde birtakım notlar yer alan ajandada yapılan inceleme sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde mahalle meclislerine başvuruda bulunduğu belirlenen 22 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, 5'i dün gece geç saatlerde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, dergi ve dokümanlar ile teröriste ait fotoğraf ele geçirilmişti. Operasyonla ilgili 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.


Sedat Irmak
 

İLGİLİ HABER
Ankarada PKK/KCK operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da PKK/KCK operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı
İLGİLİ HABER
PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele geçirildi PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele geçirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.