İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da terör yandaşları belediyenin çöp arabasını ateşe verdi

Diyarbakır'da terör yandaşları belediyenin çöp arabasını ateşe verdi
Diyarbakır'da terör yandaşları belediyenin çöp arabasını ateşe verdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde terör yandaşı bir grup, belediyenin çöp toplama aracının önünü kesip ateşe verdi.

Diyarbakır’da terör yandaşları belediyenin çöp arabasını ateşe verdi - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Kayanartepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde çöp toplamak için mahallede ara sokaklara giren belediyenin çöp toplama aracı ve personeli, terör yandaşı maskeli bir grup tarafından önleri kesildi. Grup, daha sonra bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atıp, havaya ateş açarak personeli indirip aracı ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Rıdvan Kılıç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.