Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; Lice ve Hani ilçelerinde 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice ve Hani'de gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; 2 milyon 147 bin kök kenevir bitkisi, 65 bin kök skunk bitkisi, 190 kilogram kubar esrar, 91 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir” bilgisi verildi.

Muhammet Hüseyin İçli



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.