Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Konuklu Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu operasyonda 9 farklı noktada, 835 kilogram toz esrar, 8 bin kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirilmiş, 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Muhammet Romedi Yılmaz - Hasan Dayan