İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı

Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı
Diyarbakır'da tır yan yattı: 1 yaralı

Diyarbakır’da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

- Tıkla İzle

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu Devegeçidi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 KP 511 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan tır, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.