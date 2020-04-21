Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yaylak köyünde Tahsin Eren'in kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisi, buradan Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır'a götürülen yaralılardan Tahsin Eren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhsin Taş