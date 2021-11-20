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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 40'inci kilometresinde kırsal Altaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen 34 HY 1200 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola girmeye çalışan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 PM 330 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada Bedir G. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Siverek ve Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri ardından Diyarbakır'ın çeşitli hastanelerine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Bedir G., Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası Siverek-Diyarbakır karayolu yaklaşık bir saat tek taraflı trafiğe kapanırken, araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile karayolu tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar

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