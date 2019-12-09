Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Olay, Diyarbakır-Çınar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, aynı şeritte ilerlerken birbirleri ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da metrelerce sürüklenip refüje çıkarak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yakup Ermiş

