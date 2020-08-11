Diyarbakır'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Bingöl yolu üzerinde bulunan Fis Ovası mevkinde meydana geldi. Bingöl'den Lice'ye seyir halinde bulunan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Lice ilçesinde bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Irmak

