Diyarbakır'da trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanlış yola giren Renault marka otomobil sürücüsü, Ford marka otomobili sıkıştırdı. Çarpmamak için direksiyonu kıran Ford sürücüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Trafiği birbirine katan sürücü ise arkadan çarparak zincirleme kazaya sebep verdiği öne sürüldü. Kazada 3 araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Başal

