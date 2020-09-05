İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı

Diyarbakır-Hani karayolunda meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Olay, Hani ilçe karayolunda Sarıcak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 RYK 71 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Murat Başal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.