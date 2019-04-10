Diyarbakır'da trafik kazası: anne ve bebeği yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çermik-Çüngüş arası karayolunda yolcu minibüsü, seyir halindeki 65 FD 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan anne ve bebeği yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çermik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hacı Güneş