İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı

Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı
Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden oldu. Araç sürücü farklı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, bir başka araçla yarış yaptığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Esmer Teke (51) isimli kadına çarptı. Teke'ye çarptıktan sonra 50 metre ileride duran sürücü, yarış yaptığı diğer otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Trafik magandasının çarpması sonucunda refüjün üzerine düşerek ağır yaralanan Teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazadan sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Sedat Irmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.