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Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli

Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli
Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli

Diyarbakır’da gece saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken uçak seferleri de ertelendi.

Diyarbakır’da uçak seferlerine 'sis' engeli - Tıkla İzle

Diyarbakır il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kentte sürücüler trafikte dörtlü lambalarını yakarak ilerlerken, bazı uçak seferleri ise ileri saate alındı. Öte yandan sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0'ın altında -4 dereceyi görmesiyle birlikte araçların camlarında buzlanma, ağaç dallarında ise kırağı oluştuğu görüldü.

Muhammet Hüseyin İçli - Murat Başal
 

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