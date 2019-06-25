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Diyarbakır'da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi

Diyarbakır'da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi
Diyarbakır'da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi

Diyarbakır’da gece geç saatlerde sitenin içerisinde bulunan apartmanın 4. katında yangın çıktı. Yangını gören kamyon sürücüsünün kornaya basıp bina sakinlerini uyandırması faciayı önledi.

Olay, Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.30 civarında çevre yolu üzerinde bulunan bir sitenin içerisinde bulunan apartmanın 4. katında çıkan yangını fark eden yoldan geçen kamyon sürücüsü, korna çalıp vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekip, yangına müdahalede bulundu.

Bu sırada refüjlerde bulunan çiçekleri sulayan karayollarına ait sulama aracı da yangının çıktığı bölgeye gelerek itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangın itfaiye ve karayolları ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.  

Sedat Irmak

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