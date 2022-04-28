Diyarbakır'da 'yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyetinin baskınıyla 25 Nisan günü suç örgüt lideri A.A., saat 04.00 sıralarında şehir dışına çıkmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Suç örgütü liderinin yakalanmasının ardından örgüt üyelerinin kaçmaya çalışması üzerine ani baskınla üyeler ve yöneticiler evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin 18 ikamet ve 6 işyeri olmak üzere toplam 24 adreste yapılan aramalarda 20 adet cep telefonu, 17 adet simkart, 1 adet hafıza kartı, 4 adet harddisk, 1 adet laptop ve 1 adet modeme el konuldu, 16 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Rıdvan Kılıç