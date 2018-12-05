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Diyarbakır'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Diyarbakır'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşlı bir adam evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi Taşkıran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan evlerinde yalnız olan 65 yaşındaki Mehmet Cemil G., bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Eve gelip durumu fark eden aile bireyleri hemen 112 Acil Servis görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adam ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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