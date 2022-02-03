Diyarbakır'da Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezinde 52 dükkan kiralamaya sunuldu

Tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapmış adeta açık hava müzesi ve ticaret merkezi olan Diyarbakır Sur 'içinde inşa edilen Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi, dünyanın her yerinden gelecek yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Yenikapı Mahallesi'nde yapımına başlanan projedeki taşınmazlar, geleneksel Diyarbakır mimarisine uygun olarak tamamlanmaya devam ediyor. Proje kapsamında Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi içinde 20 bin 630 metrekarelik kiralanabilir ticari alanlar oluşturuldu.

Emlak Müzayede Diyarbakır Sur Yenikapı Açık Hava Kültür ve Yaşam Merkezinde 52 dükkanı davet usulü ile açık artırmada kiralamaya sunarken, projede Ulusal markalardan Diyarbakır'a değer katmış yerel markaların buluşacağı yeni bir turizm bölgesi haline gelen dükkanlar, sahiplerini bekliyor. Yenikapı'da yapılan ticari alanlarda yöresel yerel el sanatları, yöresel giyim ve hediyelik eşya, yöresel gıdalar, baharat, kuruyemiş, kuyumculuk, yerel kafe, kitap kafe, aksesuar, bijuteri, gastronomi ve ulusal markalar tüm misafirlere hizmet verecek.

Kiralama yapmak isteyen iş adamları ve esnafların ihaleden önce proje içinde kurulan tanıtım ofisine gidip bilgi almaları önerilirken, başvuru yapmak için tanıtım ofisine gelen iş insanı Alattin Çavuş, “Şeyh Mutahhar Camisi ve çevresindeki yapılan yeni işyerlerine talepte bulunmak için yetkililer ile görmeye geldim. Diyarbakır'ın çehresi çok değişmiş, özellikle bulunduğu çehre ve çok güzel buldum. Umarım daha iyi olacak İnşallah, en kısa zamanda Diyarbakır'ın turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır. Diyarbakır için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Esnaf olarak burada güzel işler yapacağız”

Ticari alanları çok beğendiğini belirten esnaf Ali Said Özkal da, “Hasan Paşa hanında esnaflık yapıyorum. Bize bir davetiye gönderildi ve bende geldim baktım, çok beğendim. Bulunduğumuz alan daha önceki görünümünden büyük bir fark var. Çocukluğumuz buralarda geçti. Biz, böyle güzel görmedik, çok güzel yapmışlar ellerine sağlık. Esnaf olarak burada güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Burada bir turizm patlaması olacağını da çok çok iyi biliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, proje içinde bulunan dükkanların kiralaması, davet usulü ile açık artırmada 10 Şubat 2022 Perşembe günü 13.30'de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nden ya da internetten online olarak katılım sağlanabileceği bildirildi.

Sedat Irmak - Murat Başal