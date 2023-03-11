Diyarbakır'da yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten deprem görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 bina çöktü. Yıkıcı deprem sonrası cep telefonu mağazasında ve avize satış mağazasında, 60 saniye boyunca yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, Diyarbakır'da yıkılan 7 apartmandan 6'sında toplam 417 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Murat Başal

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