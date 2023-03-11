İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten deprem görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'da yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten deprem görüntüsü ortaya çıktı
Diyarbakır'da yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten deprem görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Diyarbakır’da beşik gibi sallanan yerin ürperten görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır’da yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten deprem görüntüsü ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 bina çöktü. Yıkıcı deprem sonrası cep telefonu mağazasında ve avize satış mağazasında, 60 saniye boyunca yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, Diyarbakır'da yıkılan 7 apartmandan 6'sında toplam 417 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Murat Başal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.